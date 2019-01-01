» » Часть Бердянска осталась без воды из-за аварии

Часть Бердянска осталась без воды из-за аварии

Сегодня, 11:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось половина города. 

Сегодня, 29 января, не будут работать школы и детские сады в нижней и верхней части Бердянска, сообщает сайт Запорожья 061.

По информации городского отдела образования, не принимают детей все учебные заведения в центре города – школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и сады №3, 28 и 41. В Колонии не работают БМЛ, школа №20 и детский сад №35, на Слободке - школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта - школа №4 и садик №27. В нагорной части - школа №3, №5, гимназия №2, ДОУ №20 и 40. Учебные заведения, расположенные на АЗМОЛ, АКЗ-РТС и в районе ул. Северной (школа №11) - работают. Проблем с водоснабжением в этих  микрорайонах нет.

В воскресенье, 27 января, произошла авария с обвалом сразу в четырех местах на магистральном канализационном коллекторе. Он транспортирует до 80% стоков всего города. Коллектор выполнен из железобетонных труб и введен в эксплуатацию в 2002 году.

Авария произошла в результате газовой коррозии верхнего свода коллектора. Ночью аварийная служба КП «Бердянскводоканал» начала ремонтные работы по ул. Мелитопольское шоссе, в районе остановки «Спорткомплекс».

Чтобы устранить повреждения, было принято решение прекратить подачу воды в нагорной части города, «Лисках», центральной части, в микрорайонах «Слободка», «Колония», «Курорт», «Коса».

Для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода диаметром 800 мм протяженностью 159 погонных метров. Коммунальщики говорят, что проводить работы сложно, в том числе, из-за того, что коллектор расположен на глубине 5 метров.

С 11:00 техническую воду начали доставлять в «обезвоженные» районы города автоцистернами.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:04

Налогоплательщики Луганщины за год перечислили в сводный бюджет более 73 млн

Сегодня, 16:55

В Лисичанске спасли двух мужчин из пожара на территории предприятия

Сегодня, 16:48

В Украине показали первое фото улучшенного истребителя ВСУ

Сегодня, 15:58

В российские войска на Донбассе призывают больных и судимых

Сегодня, 14:52

Министры иностранных дел Дании и Чехии приехали на Донбасс

Сегодня, 13:45

США помогут Украине с Академией патрульной полиции

Сегодня, 12:55

Боевики обстреляли Чермалык

Сегодня, 12:11

В Украине создана танковая бригада резерва

Сегодня, 10:54

В пунктах пропуска на Донбассе в очереди находится 280 авто

Сегодня, 10:26

Польша призвала отправить миротворцев ООН на Донбасс

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

Вчера, 18:51

На Луганщине пограничники приняли присягу на верность народу Украины

Новости Украины:

Сегодня, 18:12

Суд в России заочно арестовал лидера С14 Карася

Сегодня, 17:56

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на свой блокпост под Горловкой

Сегодня, 16:51

В Париже проведут выставку рисунков Сущенко

Сегодня, 15:09

Порошенко будет баллотироваться на пост президента

Сегодня, 13:58

Франция выделила 64 млн евро на обновление водоснабжения Мариуполя

Сегодня, 13:45

США помогут Украине с Академией патрульной полиции

Сегодня, 12:57

Укравтодор предупреждает водителей о тумане на большей части территории Украины

Сегодня, 12:36

В Ровно произошел взрыв в киоске с шаурмой

Сегодня, 11:59

Нардепы предложили запретить пластиковые пакеты

Сегодня, 11:05

Часть Бердянска осталась без воды из-за аварии

Сегодня, 10:16

На Днепровском коксохиме произошел взрыв. Пострадали 5 человек

Сегодня, 09:57

Сегодня - годовщина боя под Крутами

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 