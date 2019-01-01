Часть Бердянска осталась без воды из-за аварии

В Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось половина города.

Сегодня, 29 января, не будут работать школы и детские сады в нижней и верхней части Бердянска, сообщает сайт Запорожья 061.

По информации городского отдела образования, не принимают детей все учебные заведения в центре города – школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и сады №3, 28 и 41. В Колонии не работают БМЛ, школа №20 и детский сад №35, на Слободке - школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта - школа №4 и садик №27. В нагорной части - школа №3, №5, гимназия №2, ДОУ №20 и 40. Учебные заведения, расположенные на АЗМОЛ, АКЗ-РТС и в районе ул. Северной (школа №11) - работают. Проблем с водоснабжением в этих микрорайонах нет.

В воскресенье, 27 января, произошла авария с обвалом сразу в четырех местах на магистральном канализационном коллекторе. Он транспортирует до 80% стоков всего города. Коллектор выполнен из железобетонных труб и введен в эксплуатацию в 2002 году.

Авария произошла в результате газовой коррозии верхнего свода коллектора. Ночью аварийная служба КП «Бердянскводоканал» начала ремонтные работы по ул. Мелитопольское шоссе, в районе остановки «Спорткомплекс».

Чтобы устранить повреждения, было принято решение прекратить подачу воды в нагорной части города, «Лисках», центральной части, в микрорайонах «Слободка», «Колония», «Курорт», «Коса».

Для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода диаметром 800 мм протяженностью 159 погонных метров. Коммунальщики говорят, что проводить работы сложно, в том числе, из-за того, что коллектор расположен на глубине 5 метров.

С 11:00 техническую воду начали доставлять в «обезвоженные» районы города автоцистернами.