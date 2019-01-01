На Днепровском коксохиме произошел взрыв. Пострадали 5 человек

29 января в 03:30 в Каменском на территории ЗАО «Днепровский коксохимический завод» в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума.

В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы 5 человек, сообщает ГосЧС.

В 04:07 подразделения ГосЧС ликвидировали пожар на площади 200 м2. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается.