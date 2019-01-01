Служба безопасности Украины обнародовала документы наемников "ЧВК Вагнера", которые подтверждают - это тайный отряд Главного управления Генштаба Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Россия продолжает цинично врать, пытаясь оправдать свои преступления, совершаемые по всему миру. Кремль не перестает «орать», что его вооруженные подразделения ГУ ГШ ВС РФ не защищают диктаторские режимы в Судане, Сирии и не причастны к убийству журналистов в ЦАР, которые пытались пролить свет на их «засекреченную» деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 января СБУ обнародовала материалы, которые свидетельствуют, что российские наемники и вооружение направляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» - коммерческой структуры "повара Путина" бизнесмена Евгения Пригожина. Более того, именно через ООО «М Инвест» осуществлялся заказ билетов для "пассажиров" этих авиарейсов 223 летного отряда Минобороны РФ, которыми оказались сотрудники ЧВК "Вагнер".

"С августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе были переправлены 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня есть в распоряжении СБУ", - говорится в сообщении.