В Славянске полиция и Нацгвардия провели учения

В районе проведения Операции объединенных сил подразделения Национальной гвардии Украины, кроме задач по несению службы на блокпостах и ​​охраны взводных опорных пунктов на оборонительных рубежах, выполняют свои основные функции, возложенные на нее государством. А именно – подразделения выполняют задачи по конвоированию, охране подсудимых во время судебных процессов и охране судебных учреждений. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, на днях полицейские и гвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в городе Славянск Донецкой области. Громкие лозунги, имитация агрессивно настроенной группы молодежи, шины, щиты, мегафоны. Представители различных подразделений МВД учились взаимодействовать в ситуации массовых беспорядков. В учениях также принимали участие группы диалога, целью которых является снизить уровень агрессии, предупредить граждан о возможных юридических последствиях противоправных действий, успокоить людей, найти компромиссные решения.

Однако, по легенде, конфликт перерос в потасовку, и поэтому были привлечены силы полиции, патрульных и гвардейцев.

«Группа мужчин перекрыла дорогу, препятствуя проезду спецтранспорта с арестованным. Агрессивно настроенная группа не шла на контакт с группой коммуникации, тогда было принято решение о привлечении специальных групп. Конфликт был локализован. Лица, нарушавшие общественный порядок, были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», – пояснил представитель ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил Денис Терских.

Подобные мероприятия проходят регулярно. Сотрудники полиции и военнослужащие учатся действовать эффективно и вместе с тем гуманно, чтобы предотвратить травмирование сторон конфликта.