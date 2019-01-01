К охране порядка на выборах привлекут около 60 тыс. полицейских

В Украине к охране порядка на выборах президента 31 марта 2019 года привлекут около 60 тыс. полицейских.

Об этом говорится в заявлении замглавы Национальной полиции Александра Фацевича.

По его словам, с учетом того, что на выборах откроется около 30 тыс. окружных и участковых избирательных комиссий, к их охране привлекут не менее 60 000 правоохранителей. При этом дополнительно сформируют резервы из числа спецподразделений полиции, а также патрульных.

Он также добавил, что к охране правопорядка необходимо привлечь военнослужащих Национальной гвардии, Госпогранслужбы, спасателей ГСЧС и представителей других силовых структур.

"В марте личный состав Национальной полиции Украины будет переведен на усиленный вариант несения службы", - подчеркнул Фацевич.