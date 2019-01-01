На Закарпатье задержали «гастролeров» из Житомирщины

Закарпатские правоохранители задержали группу «гастролeров», которые планировали совершить разбойное нападение на жилье жителей Тячева. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

26 января в смт Буштино Тячевского района сотрудники криминальной полиции, группы реагирования патрульной полиции и участковые офицеры, по ориентировке за совершение кражи остановили для проверки автомобиль марки «Фольксваген Пассат» иностранной регистрации под управлением 18-летнего жителя Бердичева Житомирской области. В авто также находились 21-летний житель Житомирской области и 30-летний уроженец Тячева, который тоже жил на Житомирщине.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли два пистолета, маски, перчатки, фальшивые государственные номерные знаки, деньги. Также в машине найдено вещественные доказательства по краже 6 часов и 500 долларов.

Установлено, что данные лица готовились совершить разбойное нападение на дома тячевцев.

Всех троих «гастролеров» задержали согласно ст.208 УПК Украины и взят под стражу. Проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Украины и Закарпатья.