Порошенко пригласил в Украину патриарха Иерусалимского

Президент Петр Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила ІІІ совершить визит в Украину для осуществления общей молитвы за мир в стране и Европе и налаживания диалога с поместной церковью Украины.

Об этом речь шла во время их телефонного разговора, который состоялся по инициативе патриарха Иерусалимского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко пригласил патриарха Феофила ІІІ совершить пастырский визит в Украину для осуществления общей молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживания диалога с поместной церковью Украины", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что патриарх Иерусалимский заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.

Подчеркивалась исключительная историческая важность создания канонической поместной православной церкви в Украине, что соответствует вековым устремлениям украинского народа, сообщили в пресс-службе.

Глава государства пожелал патриарху Феофилу здоровья и успеха в его патриаршей миссии.