Москаль запретил строительство девяти мини-ГЭС на Закарпатье

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что не допустит строительства девяти мини-ГЭС на реке Шопурка в Раховском районе - из-за угрозы паводков.

Об этом он заявил на своем официальном сайте.

По его словам, сооружения на горных реках, "представляют угрозу для экологии, подвергают населенные пункты риску подтопления", и поэтому Закарпатью не нужны.

Председатель ОГА напомнил о горьком опыте функционирования мини-ГЭС в с.Нижний Быстрый Хустского района, "плотина которой во время ледохода в феврале 2017 года едва не привела к экологической катастрофе и затоплению нескольких сел".

"Вчера, 24 января, я отменил четыре распоряжения председателя Раховской РГА о разработке и утверждении детальных планов для строительства мини-ГЭС на р.Шопурка за пределами населенных пунктов", - сказал Москаль.

По его словам, в ближайшее время Закарпатская ОГА обратится в окружной административный суд с иском об отмене решений Великобычковского и Кобылецко-Полянського поселковых советов по строительству мини-ГЭС на р.Шопурка в пределах этих населенных пунктов.

У Москаля отмечают, что никакой пользы от этих проектов местные жители не будут имкть, а "инвестиции" принесут прибыли только нескольким застройщикам.

Как сообщили в сообществе "За сохранение реки Шопурка" завтра в поселке Великий Бычков крестьяне собирают общественнее собрание, чтобы выступить против строительства семи станций на реке Шопурка в пределах и за пределами их населенного пункта.

Как сообщалось, в 2017 году по распоряжению Москаля было отменено строительство каскада мини-ГЭС на Хустщине на реке Рика.