Vodafone Украина отключает MMS

Мобильный оператор Vodafone Украина прекратит предоставлять услугу MMS с 1 февраля, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что причина решения - низкая востребованность MMS. "Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие", - посоветовал оператор своим клиентам.

Услуга MMS доступна по умолчанию после несложной настройки. С ее помощью можно пересылать мультимедийные сообщения - видео, аудио, графику и другие файлы - внутри сети оператора, а также абонентам других операторов и на e-mail. Стоимость отправки одного MMS устанавливается согласно тарифному плану.