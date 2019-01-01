За нападение на журналистов в Киеве в полицию доставили 9 человек

За нападение на журналистов в Голосеевском районе Киева в полицию доставили 9 человек.

Об этом сообщает полиция Киева.

Сообщается, что по подозрению в нападении на журналистов в Киеве в управление полиции доставили девять человек. Они дают объяснения, с ними проводятся следственные действия, в том числе опознания. За разбойное нападение им грозит до десяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел на улице Промышленная, неизвестные разбили автомобиль журналистов проекта "Стоп коррупции", применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами.

Также в полиции уточнили, что на месте происшествия по приезду полиции девять участников конфликта назвались охранниками. Их доставили в полицию, одного из них опознали как нападавшего, его задержали. Действиям других участников после проверки дадут правовую оценку.

При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Потерпевший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз. После оказания помощи он покинул больницу.