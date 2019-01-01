Виды секонд хенда для оптовых закупок

В украинских магазинах секонд хенд можно найти любую одежду: женскую, мужскую, для детей, а также модные аксессуары, меховые и кожаные изделия, обувь, игрушки для детей. В таких магазинах товар продают или на вес, или же в розницу с определенным ценником на каждую единицу товара. Кроме того в магазинах секонд хенд не обязательно продается только ношеная одежда, здесь можно найти и новые вещи с этикеткой, винтажные вещи, а также дизайнерские вещи, которые шились на заказ. Ассортимент и качество товара для владельцев торговых точек - залог успешного бизнеса. Например на wcg.in.ua. можно купить качественный секонд хенд оптом в Киеве.

Классификация секонд хенда

Товары в магазинах секонд хенд принято разделять на несколько категорий - 1, 2, 3 классы.

Вещи первой категории имеет небольшие признаки использования предыдущим владельцем.

Вещи второй категории имеют видимые дефекты, поэтому цена на них невысока.

Третью категорию и вовсе используют как ветошь (тряпки).

В зависимости от страны, где покупается одежда, имеются различия при выборе нужного размера, также может отличаться фасон. Например, одежда из Австралии в основном летняя, а из Англии отличается небольшими размерами. Секонд хенд - это магазины для тех кто хочет выглядеть стильно, не потратив при этом баснословных денег.

Кроме описанных выше категорий есть и 4 категория - люксовая одежда, по другому ее называют - секонд хенд категории cream. Такое название связано с понятием "сливки" или "крем", то есть самое лучшее. Сюда относят одежду брендовую или одежду хорошего качества с ценником (абсолютно новую). То же самое касается и обуви.

Иногда такие магазины называют стоками, однако не в каждом стоке можно найти одежду этой категории. Чаще тут продают уцененный товар, который не продался. А в секонд хендах находятся товары, которые были уже однажды куплены, хоть и не ношены. Вещи поставляются к нам чаще всего из Англии, Италии, где доходы населения достаточно высокие. Вещи, которые люди отдают на сортировочные предприятия часто надевались несколько раз, люди отдают их не из-за изношенности, а скорее из-за выхода из моды. Есть большая вероятность что вещи, купленные там не были в употреблении. Особенно это касается детской одежды, которую часто покупают на вырост, но ребенок не успевает ее износить.

Цена товара категории "крем" является большей чем в обычном секонд хенде, но спрос на нее от этого не меньший. Это связано с тем, что аналогичный товар в бутиках стоит в разы дороже при аналогичном качестве.