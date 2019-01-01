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Павлу Грибу в суд вызвали "скорую"

Сегодня, 18:51 citynews.net.ua | Напечатать

Украинскому политзаключенному Павлу Грибу во время суда в РФ стало плохо, ему вызвали "скорую помощь".

Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб в Facebook.

"Во время судебного заседания была вызвана "скорая помощь", фельдшер которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать. Но судья все равно продолжил заседание", - написал он.

По словам отца, еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач, не осмотрев его, выписал справку для суда об "удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого".

Игорь Гриб также сообщил, как Россия выполнила требование ЕСПЧ провести дообследование его сына: "Пришел гастроэнтеролог (так представился), провел внешний осмотр (не касаясь тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья".

По словам отца политзаключенного, следующее заседание суда состоится 25 января.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ.


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