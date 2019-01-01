Украина и Китай продолжат развитие инвестиционного сотрудничества

Украина и Китай продолжат развитие инвестиционного сотрудничестваСегодня, 15:26
Президент Украины Петр Порошенко и заместитель главы Китая Ван Цишань договорились продолжать развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Об этом сообщает Порошенко в Twitter.
По его словам, продолжению развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества должно способствовать проведение в 2019 году заседания украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.