Украина и Китай продолжат развитие инвестиционного сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко и заместитель главы Китая Ван Цишань договорились продолжать развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Об этом сообщает Порошенко в Twitter.

По его словам, продолжению развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества должно способствовать проведение в 2019 году заседания украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.