На Буковине из-за отравления слезоточивым газом госпитализировали 16 школьников

Вчера, 23 января, в Черновицкой области 16 школьников госпитализировали из-за отравления слезоточивым газом.

Учеников Дихтинецкой СОШ госпитализировали в детское отделение Путильской ЦРБ, сообщает «Молодий буковинець».

У детей диагностировали отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия.

Состояние пострадавших легкое.

Всего в школе находилось 355 человек, из них 313 учащихся, 30 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала.