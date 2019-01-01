Из-за непогоды в столичных аэропортах задерживают и отменяют авиарейсы

В аэропорту «Борисполь» из-за непогоды задерживаются и отменяются авиарейсы. В частности, отменили два рейса в Вену, задерживается рейс в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает 112 Украина.

В администрации аэропорта объясняют, что делают сейчас все возможное, чтобы все рейсы прибывали и улетали вовремя: проводится интенсивная очистка взлетно-посадочной полосы от снега.

Как видно на табло «Борисполя», до сих пор не улетел самолет в Египет, который должен был отправиться в 2:40. Также остальные прилеты имеют незначительные отклонения от графика.

В аэропорту «Киев» (Жуляны) задерживается до 11:30 вылет самолета в Одессу, который должен был улететь в 9:50. У всех остальных рейсов незначительные отклонения.