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В Харьковской области после стрельбы четверо людей попали в больницу

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

В селе Новая Водолага Харьковской области неизвестный устроил стрельбу возле магазина, после которой четверо людей попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, информация о том, что неизвестный устроил стрельбу у магазина в поселке Новая Водолага, поступила в полицию 22 января в 17:05.

Полицейские задержали на месте 56-летнего правонарушителя. По предварительным данным, между ним и 64-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокирования последним его автомобиля "Тойота" на парковке возле магазина.

Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесен механических повреждений транспортному средству. Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшим и правонарушителем возникла драка.

В результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ожог брюшной стенки. После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой.

Кроме того, 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы. Установлено, что мужчина имел разрешение на оружие.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.


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