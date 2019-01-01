» » На Одесчине слепили рекордную снежную свинью

На Одесчине слепили рекордную снежную свинью

Сегодня, 14:42 citynews.net.ua | Напечатать

На Одесчине слепили рекордную снежную свиньюВо вторник, 22 января, в городе Подольск зарегистрировали рекорд – гигантскую снежную свинку.

Об этом сообщает Depo.ua. со ссылкой на Подольский городской совет. Представители молодежной команды города работали над скульптурой 12 дней.

Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова провела измерения снежной свиньи – она имела 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту.

Таким образом город установил рекорд Одесской области в номинации «Самая большая инсталляция свинки из снега».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:19

Боевики за день один раз нарушили перемирие на Донбассе

Сегодня, 17:54

Кабмин ужесточил контроль за техосмотром автомобилей

Сегодня, 17:10

В зоне ООС пропал разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады

Сегодня, 16:15

За 4 года в украинской армии зафиксировано более 11 тысяч случае дезертирства

Сегодня, 15:51

В РФ заявили о задержании в Крыму участника «украинского батальона»

Сегодня, 14:52

ЦИК напомнила миру, что РФ признана государством-агрессором

Сегодня, 14:45

Украина вышла из трех соглашений СНГ

Сегодня, 13:59

Российских офицеров в оккупированном Луганске начал косить сифилис

Сегодня, 12:58

В зоне ООС прошли учения

Сегодня, 12:11

В Попаснянском районном Центре предоставления административных услуг открыта новая административная услуга

Сегодня, 10:47

В ОБСЕ рассказали об обстреле школы на Луганщине

Сегодня, 09:58

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 18:34

В Верховной Раде обсудили законопроект о верификации социальных выплат

Сегодня, 17:54

Кабмин ужесточил контроль за техосмотром автомобилей

Сегодня, 16:45

В Харьковской области после стрельбы четверо людей попали в больницу

Сегодня, 15:36

В Украине от гриппа за неделю умерли шесть человек

Сегодня, 14:42

На Одесчине слепили рекордную снежную свинью

Сегодня, 13:59

Неизвестные разгромили придорожную часовню на Житомирщине

Сегодня, 12:59

Пожар на танкерах в Черном море до сих пор не потушен

Сегодня, 12:08

ФСБ проводит обыски у участников «украинского батальона» в Крыму

Сегодня, 11:29

Железная дорога работает в штатном режиме

Сегодня, 10:43

Януковичу огласят приговор по делу о госизмене

Сегодня, 09:59

Проезд по трассе М-05 "Киев-Одесса" затруднен из-за снегопада

Сегодня, 09:33

Под Николаевом авто влетело в отару овец

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 