На Одесчине слепили рекордную снежную свинью

Во вторник, 22 января, в городе Подольск зарегистрировали рекорд – гигантскую снежную свинку.

Об этом сообщает Depo.ua. со ссылкой на Подольский городской совет. Представители молодежной команды города работали над скульптурой 12 дней.

Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова провела измерения снежной свиньи – она имела 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту.

Таким образом город установил рекорд Одесской области в номинации «Самая большая инсталляция свинки из снега».