Неизвестные разгромили придорожную часовню на Житомирщине

22 января в Барановское отделение полиции поступило сообщение о хулиганских действиях, совершенных неизвестными в часовне, неподалеку с. Дубровки.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, к правоохранителям обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни, расположенной вблизи дороги между селами Высокая Печь и Дубровка Барановского района.

На месте происшествия полицейские зафиксировали, что хулиганы также разбросали имеющиеся внутри вещи, иконы и повредили колодец, находящийся на расстоянии 100-150 метров.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причастные к событию лица.