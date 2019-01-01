Пожар на танкерах в Черном море до сих пор не потушен

Пожар, который около полутора суток продолжается на танкерах в Черном море, не удается потушить из-за выходящего из емкостей сжиженного газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал Морской спасательной службы.

«Сейчас горит только выходящий газ. Надстройки все потушены. Горит по принципу горелки: газ выходит - и горит», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по последним данным, на «Канди» было порядка 2,5 тыс. тонн газа. Точный объем груза на танкере «Маэстро» непонятен, но так как суда одинаковые, он мог быть таким же. Ранее сообщалось, что там также около 2 тыс. тонн газа. Представитель спасательной службы также рассказал, что специализированное судно «Спасатель Демидов» проводит проливку конструкций на танкерах, чтобы снизить вероятность взрыва.

По данным спасателей, «Маэстро» имеет крен 30-35 градусов на левый борт, «Канди» 15-20 градусов – на правый, но он не увеличивается, так как суда «стоят рядышком, облокачиваясь друг на друга». «Танкеры не тонут, нет повреждения корпуса, нет загрязнения окружающей среды нефтяными продуктами», - отметил собеседник агентства.

По данным спасслужбы, к месту ЧП возвращается буксир «Меркурий», который займется поиском тел моряков. Ранее сообщалось, что из 32 моряков, находившихся на танкерах, спасти удалось 12, найдены тела 10 человек. Поиски еще 10 моряков продолжаются, но обнаружить их живыми шансов нет.

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании. Танкер-газовоз передавал груз на соседний корабль. В это время на нем произошел взрыв, после которого судно загорелось. Огонь попал на соседний корабль и охватил его. На судне «Кандий» находились 17 человек (9 граждан Турции, 8 граждан Индии), а на борту судна «Маэстро» — 14 человек (по 7 граждан Турции и Индии).

Количество погибших в результате пожара увеличилось до 14. Также стала известна предварительная причина взрыва на одном из судов. Моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.