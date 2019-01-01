ФСБ проводит обыски у участников «украинского батальона» в Крыму

Сотрудники ФСБ проводят в аннексированном Крыму обыски у двух участников украинского батальона имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, передает ТАСС.

«УФСБ России по Крыму в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении двух жителей Крым, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания», - говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица якобы являются участниками «батальона им. Н. Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.