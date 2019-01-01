Януковичу огласят приговор по делу о госизмене

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу завтра огласят приговор по делу о государственной измене.

Об этом сообщает в своем Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сарган отметила, что 24 января в 09:00 начнется заседание Оболонского райсуда Киева, на котором объявят приговор Януковичу. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.