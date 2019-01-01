Проезд по трассе М-05 "Киев-Одесса" в районе с. Петроверовка (Одесская область) затруднен из-за сильных снегопадов, - сообщает сайт "Укравтодора".

На всех других дорогах государственного значения проезд обеспечен.

Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой области – местами накаты.

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение при "Укравтодоре" работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными материалами.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 920 единиц техники и 1382 работника