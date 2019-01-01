Под Николаевом авто влетело в отару овец

Днем во вторник, 22 января, на трассе «Николаев-Доманевка-Березки» автомобиль ВАЗ-2104 «Жигули» на полной скорости въехал в отару овец, вышедших на дорогу.

«Жигули» ехали по трассе в направлении Николаева. Возле Медгородка, с территории тубдиспансера, на дорогу вышла отара из более чем из двух десятков овец, пишут Новости N.

По неизвестным причинам водитель вовремя не отреагировал на препятствие, и автомобиль на полном ходу врезался прямо в животных.

В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок, находившийся в автомобиле. Прибывшая на место «скорая» доставила пострадавшего в больницу, о его состоянии ничего не известно.

Кроме того, погибло 4 животных, которых задавил автомобиль.

Хозяин овец говорит, что овцы паслись на территории тубдиспансера и самостоятельно вышли на дорогу через дырку в заборе.