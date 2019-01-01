Президент Петр Порошенко подписал закон "О противоминной деятельности в Украине".

Информация обнародована на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с подписью от Президента", - отмечается в карточке закона.

Как сообщалось, закон "О противоминной деятельности в Украине" был принят Верховной Радой 6 декабря 2018 года.

Он вступит в силу на следующий день после опубликования.

Закон определяет статус территорий для нужд противоминной деятельности, источники ее финансирования, требования к специалистам в этой сфере и их обязанности, оказание помощи жертвам от взрывоопасных предметов. Так, территориями, вероятно загрязненными взрывоопасными предметами, определены те, на которых велась война, происходил вооруженный конфликт, проводились АТО, ООС или меры по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. В то же время статус территорий, требующих разминирования, имеют и такие, которые признаны временно оккупированными. Территории Украины, в пределах которых обнаружены взрывоопасные предметы, соответственно, считаются загрязненными ими. Перечень таких территорий утверждается Кабинетом министров, а изменение их статуса осуществляется на основании информации, предоставленной уполномоченным органом противоминных операций.

Финансирование мероприятий по противоминной деятельности в соответствии с законом будет осуществляться в пределах бюджетных назначений, утвержденных госбюджетом на соответствующий год, средств местных бюджетов, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством. В то же время для финансирования разминирования могут и финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь в виде грантов.