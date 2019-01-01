НКРЭКУ: Новые платежки за газ законны, их нужно оплатить

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитаны законно и потребители могут осуществлять оплату по ним.

Об этом в эфире Громадського сообщил председатель Общественного совета НКРЭКУ Василий Котко.

На вопрос, нужно ли украинцам платить за газ по новым тарифам и останутся ли она такими, он сказал: «В сегодняшней ситуации, все, что выставлено облгазами, оно так сказать законно. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежки и потребителям надо, на мой взгляд, по этим платежами платить».

Однако, по его словам, после согласования Кабинетом Министров норм потребления газа, потребителям, которые переплатили, средства должны быть возвращены.

«Как эта ситуация будет решаться? Далее Кабинет Министров должен утвердить нормы потребления более менее нормальные ... и тогда облагазы вынуждены будут и сделают перерасчет платежек ... Если была переплата, то в таком случае потребителям эти средства должны вернуть», - добавил Котко.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что из-за отмены судом нормам потребления газа, украинцы, у которых не установлены газовые счетчики, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации там призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Из-за доначисления лишних объемов газа потребителям в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов. Компаниям грозит штраф в размере 850 тыс. гривен.