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Под Черкассами начали строить новую солнечную электростанцию

Сегодня, 16:43 citynews.net.ua | Напечатать

В городе Каменка Черкасской области началось строительство солнечной электростанции. Инвестор - норвежская компания Scatec Solar - строит объект на территории бывшего сахарного завода.

Об этом сообщает Урядовий Кур'єр.

На участке площадью 50 га, где раньше были размещены поля фильтрации сахарного завода уже проводят подготовительные работы. Строительство станции должно завершиться до конца 2019 года. Полученную электроэнергию будут генерировать в общую энергосистему Украины. Мощность станции - 25 МВт.


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