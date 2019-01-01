Президент обещает на днях подписать закон о переходе религиозных общин

Президент Петр Порошенко подпишет закон, гарантирующий мирные и добровольные переходы приходов в Православную церковь Украины.

Об этом он заявил во время выступления на Софийской площади по случаю Дня соборности Украины, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он поблагодарил Верховную Раду ее председателя Андрея Парубия за то, что парламент поддержал его обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и принял необходимую законодательную базу для того, чтобы процесс объединения в поместную Православную церковь Украины происходил мирно.

«На днях я подпишу закон, который будет гарантировать исключительно мирные и добровольные переходы приходов в четкой, определенной законом Украины процедуре», - отметил Порошенко.