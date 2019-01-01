В столице военный МАЗ столкнулся с Renault

ДТП с участием военного МАЗа произошло сегодня в центре Киева, - сообщает "Информатор".

ДТП произошло на пересечении улиц Бассейная и Павла Скоропадского около 08:40.

По предварительной информации, МАЗ двигался в колоне из нескольких военных автомобилей по улице Павла Скоропадского. В нем ехали бойцы, которые должны были заступить на службу на улице Банковой. Впереди и сзади находились автомобили сопровождения. Однако во время поворота на улицу Бассейную он не разминулся с Renault, который спускался с бульвара Леси Украинки.

Пострадавших нет. На месте работает два экипажа полиции и служба безопасности дорожного движения Нацгвардии. От улицы Эспланадной в сторону Бессарабской площади образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.