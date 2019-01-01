В Житомире на территории медцентра поймали раненую рысь

В Житомире на территории центра вертебрологии поймали рысь.

Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции.

"21 января текущего года в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что на территории Коммунального учреждения "Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации" Житомирского облсовета видели раненую рысь", - говорится в сообщении.

Инспекторы выехали на территорию медцентра, где и было обнаружено обессиленное животное.

"При визуальном осмотре установлено повреждения правой передней конечности и было принято решение об осмотре животного врачом - ветеринаром. Рысь доставили к специалистам ветеринарного факультета Житомирского агроэкологического университета, оказали квалифицированную помощь, а также пришли к выводу, что животное долгое время содержалось в домашних условиях, имело малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет трудно", - отмечается в сообщении.

После необходимого отдыха и лечения рысь передадут в зоопарк.