» » В Житомире на территории медцентра поймали раненую рысь

В Житомире на территории медцентра поймали раненую рысь

Сегодня, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Житомире на территории медцентра поймали раненую рысьВ Житомире на территории центра вертебрологии поймали рысь.

Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции.

"21 января текущего года в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что на территории Коммунального учреждения "Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации" Житомирского облсовета видели раненую рысь", - говорится в сообщении.

Инспекторы выехали на территорию медцентра, где и было обнаружено обессиленное животное.

"При визуальном осмотре установлено повреждения правой передней конечности и было принято решение об осмотре животного врачом - ветеринаром. Рысь доставили к специалистам ветеринарного факультета Житомирского агроэкологического университета, оказали квалифицированную помощь, а также пришли к выводу, что животное долгое время содержалось в домашних условиях, имело малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет трудно", - отмечается в сообщении.

После необходимого отдыха и лечения рысь передадут в зоопарк.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:49

Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

Сегодня, 13:25

В Золотом-4 в результате обстрела повреждены четыре квартиры

Сегодня, 12:38

Украина усиливает границу с Россией

Сегодня, 11:57

Боевикам приказали сбивать беспилотники ОБСЕ

Сегодня, 10:31

Ефремов останется под стражей до 21 марта

Сегодня, 10:29

КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Сегодня, 09:59

Проезд по основным дорогам обеспечен

Сегодня, 09:17

За сутки в зоне ООС зафиксировано 2 обстрела

Вчера, 18:26

Боевики за день один раз нарушили перемирие

Вчера, 16:48

РФ собирается направить своих наблюдателей на выборы в Украине

Вчера, 16:24

КИУ проанализировал работу Рады в январе

Вчера, 15:20

В Луганской области от переохлаждения погибли 17 человек

Новости Украины:

Сегодня, 13:49

Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

Сегодня, 13:21

В Харьковской области полиция усилит партулювання для стабилизации криминогенной ситуации

Сегодня, 12:56

Президент обещает на днях подписать закон о переходе религиозных общин

Сегодня, 12:30

В столице военный МАЗ столкнулся с Renault

Сегодня, 11:58

В Житомире на территории медцентра поймали раненую рысь

Сегодня, 10:58

МинВОТ: Сгоревшие возле Керченского пролива суда незаконно возили газ в Сирию

Сегодня, 09:59

Проезд по основным дорогам обеспечен

Сегодня, 09:22

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Вчера, 18:44

В районе Керченского пролива горят два судна

Вчера, 17:19

Власти столицы решили построить возле Троещины кладбище для животных

Вчера, 16:57

ЕС ввел санкции против главы ГРУ за применение химоружия

Вчера, 16:47

Сенцов почти восстановил прежний вес после голодовки

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 