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МинВОТ: Сгоревшие возле Керченского пролива суда незаконно возили газ в Сирию

Сегодня, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Суда, которые 21 января загорелись и затонули в районе Керченского пролива, были задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

По информации министерства, два газовых танкера (LPG tankers) Maestro (год строительства - 1990) и Venice (прежнее название CANDY, год постройки - 1992) под флагами Танзании загорелись во время перегрузки между судами на море методом «ship to ship transfers» в районе Керченского пролива.

Так, по данным международных мониторинговых систем, газовый танкер Venice (Candy) вышел из российского порта «Темрюк» 20 января, однако на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System). То же самое наблюдалось и на танкере Maestro - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019.

В МинВОТ отметили, что такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлене на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции. Система AIS позволяет не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ.

«Трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации, судна Venice и Maestro привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран. Указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий», – подчеркнули в министерстве.

Также отмечается, что, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда Venice и Maestro задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года.

«Несмотря угрозы безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, риски для жизни людей, Российская Федерация поощряет массовые отключения судами системы AIS, а приведенный пример еще раз демонстрирует, как РФ пренебрегает нормами международного права. На этот раз авария привела к страшным последствиям - смерти людей. Однако уполномоченные лица на многих иностранных судах сознательно нарушают нормы Конвенции по охране человеческой жизни на море, поэтому Украина постоянно собирает сведения об иностранных компаниях, причастных к морским перевозкам, операторам морских судов, которые ее нарушают», – сказано в сообщении


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