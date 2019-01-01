ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины. За соответствующее решение проголосовали члены ЦИК на очередном заседании в понедельник, 21 января, - сообщает РБК-Украина.

Комиссия решила зарегистрировать кандидатами в президенты Александра Шевченко и экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Так, за регистрацию кандидатом Александра Шевченко проголосовали 16 членов ЦИК.

За регистрацию кандидатом Насирова проголосовали 11 членов комиссии.

"11 "за", 5 - воздержались. Проект постановления по 5-му вопросу (о регистрации Насирова кандидатом, - ред.) утвержден большинством", - заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Как сообщалось ранее, 18 января ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты, которые примут участие в выборах-2019. Так, комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты народного депутата Ольгу Богомолец (самовыдвижение) и лидера политической партии "5.10" Геннадия Балашова (субъект выдвижения - политическая партия "5.10").