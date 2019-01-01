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Власти столицы решили построить возле Троещины кладбище для животных

Сегодня, 17:19 citynews.net.ua | Напечатать

Киевская городская государственная администрация решила обустроить в столице кладбище для домашних животных  в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Строительство кладбища для животных на территории Киева является чрезвычайно актуальным на сегодня вопросом. Очень важно обеспечить возможность цивилизованного захоронения домашних любимцев киевлян. Именно поэтому городские власти приняли решение о строительстве городского кладбища для животных в составе колумбария с надгробием для захоронения животных и крематория на ул. Пуховская в Деснянском районе", - рассказал и.о. директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

В КГГА отметили, что поступают много жалоб по поводу стихийных захоронений животных в зеленых зонах Киева, парках и скверах. Необходимость строительства кладбища для животных, по словам Панчия, назрела уже давно.

"Поэтому киевская власть приняла решение о создании кладбища, и на текущий год уже выделено 2 млн гривен для начала этой работы. На улице Пуховской есть незавершенные здания, которые долгое время стояли без использования. Продолжается инвентаризация и специальный профессиональный анализ о пригодности и дальнейшего их использования. Одновременно идет процесс передачи земельного участка от предыдущего владельца коммунальному предприятию «Киевская городская больница ветеринарной медицины», которое, в свою очередь, продолжит строительные работы кладбища", - отметил Панчий.

Он также сообщил, что в Дарницком районе столицы появится новый Центр защиты животных, предусматривающий весь спектр предоставления ветеринарных услуг, в том числе -клинику, приют и гостиницу. Уже проведены  некоторые закупки и начаты торги по выполнению подготовительных работ объекта. На проект было выделено 25 млн гривен.


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