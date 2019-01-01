Сенцов почти восстановил прежний вес после голодовки

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов написал письмо из российской колонии, в котором сообщил, что набрал вес до того, который у него был до заключения.

Об этом сообщает российский правозащитник Николай Щур в Facebook.

Как отмечается, Сенцов рассказал, что чувствует себя хорошо, а в штрафной изолятор его не помещали.

"Олег Сенцов направил письмо от 17 января. Пишет, что у него все хорошо: занимается спортом, набрал вес почти такой, какой был на свободе, за последний месяц списал три ручки. На новогодние праздники его, в отличие от Саши Кольченко, в ШИЗО НЕ сажали", - написал Щур.

Также правозащитник рассказал, что Сенцов передал привет пленным украинским морякам и слова благодарности всем волонтерам, которые им помогают.