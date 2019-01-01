Пограничники задержали американца, пытавшегося незаконно попасть в Украину

Во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Краковец» пограничники обнаружили у гражданина США поддельный вид на жительство в Украине. Мужчина «продлил» срок действия справки путем механической подчистки, сообщает Госпогранслужбы.

В Нацполицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Гражданина США для дальнейшей проверки и установки деталей правонарушения передали сотрудникам Нацполиции.