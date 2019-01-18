На сегодня в Украине более 4 млн семей субсидиантов

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 4 млн семей, которые получают субсидии.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

В частности, Рева отметил, что обычно количество людей, которые в отопительный сезон получали субсидию, определяют в конце апреля.

"В прошлом году это было 6,9 млн семей, на сегодняшний день их более 4 млн. Но процесс назначения субсидий еще продолжается. Если сравнивать цифры декабря 2018 года к декабрю 2017 года, они отличаются примерно на один миллион человек", - подчеркнул он.

Он также пояснил, что цифры отличаются в связи с тем, что не все обратились за субсидиями на новый отопительный сезон.

"Например, у нас было 923 тысячи домохозяйств, которые показывали "нулевые" доходы. И раньше им вопросы не задавали. Но сейчас, когда мы попросили их объяснить, за счет чего они живут, не все решили, что им нужны субсидии", - добавил Рева.