Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в трех сетах переиграла представительницу США Медисон Киз (17) 6:2, 1:6, 6:1 в рамках 1/8 финала Australian Open. Об этом сообщает "Левый берег".

Первый сет без проблем выиграла Элина 6:2. Ее соперница допускала много невынужденных ошибок и выглядела расконцентрированной.

Однако в конце сета Свитолина обратилась за медицинской помощью из-за беспокоившей ее мозоли на левой ноге. По-видимому, это проблема сказалась на действиях украинки в следующей партии, проигранной Элиной "в одни ворота" 1:6.

В третьем сете многое решилось в третьем гейме, выигранном Свитолиной на подаче Киз.

В дальнейшем американка не смогла навязать украинской теннисистке достойного сопротивления. Сет (6:1), а с ним матч и путевку в четвертьфинал выиграла Свитолина.

В случае победы в Австралии Элина Свитолина может стать первой ракеткой мира.