Ухудшение погодных условий сегодня ожидается в Украине

Ухудшение погодных условий ожидается в Украине сегодня, 21 января. О штормовом предупреждении сообщает пресс-служба ГСЧС.

В понедельник, 21 января, на дорогах гололедица, ночью в южных и центральных, днем в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед (уровень опасности желтый).

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.