В Украине через три года может появиться завод по производству ядерного топлива

Украина получила разрешение американской Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, выступая во время часа вопросов к правительству, - сообщает LIGA.net.

"За последние три года Украина начала строительство четырех ядерных объектов. Один из них – завод по производству ядерного топлива. Мы получили согласие от Westinghouse на использование ее технологии, и буквально через три года можем полностью достроить этот завод", - сказал он.

"То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", - добавил Насалик.

По словам министра, Украина постепенно сокращает поставки ядерного топлива из России и наращивает из США.

По данным Минэнерго, на сегодня Westinghouse поставила в Украину 45% ядерного топлива от общего объема поставок, тогда как в 2016 году это показатель был на уровне 15%. Остальные 54% припадают на Россию, отметил Насалик.

Сегодня технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции обладают только компании Westinghouse и российская ТВЭЛ.

Как сообщалось ранее, Украина планировала построить завод по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании ТВЭЛ. Завод планировалось построить в Кировоградской области.

Для его реализации было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% + 1 акция, а российскому ТВЭЛУ - 50% - 1 акция. Предполагалось, что завод запустят уже в 2015 году. Стоимость проекта оценивалась в $450 млн. Однако впоследствии проект был заморожен в связи с тем, что в 2016 году Госинспекция ядерного регулирования Украины не выдала ЧАО лицензию на строительство топливного завода.