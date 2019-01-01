» » В Украине через три года может появиться завод по производству ядерного топлива

В Украине через три года может появиться завод по производству ядерного топлива

Сегодня, 17:24 citynews.net.ua | Напечатать

Украина получила разрешение американской Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, выступая во время часа вопросов к правительству, - сообщает LIGA.net.

"За последние три года Украина начала строительство четырех ядерных объектов. Один из них – завод по производству ядерного топлива. Мы получили согласие от Westinghouse на использование ее технологии, и буквально через три года можем полностью достроить этот завод", - сказал он.

"То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", - добавил Насалик.  

По словам министра, Украина постепенно сокращает поставки ядерного топлива из России и наращивает из США.

По данным Минэнерго, на сегодня Westinghouse поставила в Украину 45% ядерного топлива от общего объема поставок, тогда как в 2016 году это показатель был на уровне 15%. Остальные 54% припадают на Россию, отметил Насалик.

Сегодня технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции обладают только компании Westinghouse и российская ТВЭЛ.

Как сообщалось ранее, Украина планировала построить завод по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании ТВЭЛ. Завод планировалось построить в Кировоградской области.

Для его реализации было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% + 1 акция, а российскому ТВЭЛУ - 50% - 1 акция. Предполагалось, что завод запустят уже в 2015 году. Стоимость проекта оценивалась в $450 млн. Однако впоследствии проект был заморожен в связи с тем, что в 2016 году Госинспекция ядерного регулирования Украины не выдала ЧАО лицензию на строительство топливного завода.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:14

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 17:36

На Донбассе российское командование интенсивно готовит группировки боевиков для ротации

Сегодня, 17:30

Украина договаривается о безвизовом режиме с 22 странами

Сегодня, 16:53

Население Украины сократилось еще на 200 тысяч человек

Сегодня, 16:40

СБУ задержала на Донбассе агента российских спецслужб

Сегодня, 15:58

В Северодонецке планируют восстановить производство аммиачной селитры

Сегодня, 14:50

Глава МИД Украины рассказал, что нужно для визового режима с Россией

Сегодня, 14:48

В Луганской области на нужды армии собрали почти 200 млн грн налогов

Сегодня, 13:40

Спасатели Луганщины 5 раз оказали помощь водителям на автодорогах области

Сегодня, 12:31

В Северодонецке открыли офис "Центра выполнения решений"

Сегодня, 11:29

В угольной отрасли сложилась критическая ситуация

Сегодня, 10:55

В России столкнулись два истребителя

Новости Украины:

Сегодня, 18:35

В горсовете Днепра проводятся обыски

Сегодня, 18:34

В Ровненской области зафиксирована вторая смерть от кори с начала года

Сегодня, 17:30

Украина договаривается о безвизовом режиме с 22 странами

Сегодня, 17:26

ГПУ вызвала на допрос экс-министра экологии

Сегодня, 17:24

В Украине через три года может появиться завод по производству ядерного топлива

Сегодня, 16:53

Население Украины сократилось еще на 200 тысяч человек

Сегодня, 16:41

ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Сегодня, 15:56

В Киеве на выходных будет ограничено движение на Северном мосту

Сегодня, 14:51

ВОЗ одобрила переход Украины на многолетнее планирование поставок вакцин

Сегодня, 13:44

ВР не смогла отменить закон о переходе религиозных общин

Сегодня, 12:27

Поезд "Четыре столицы" будет курсировать чаще

Сегодня, 11:37

Предстоятель ПЦУ сказал, когда состоится его интронизация

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 