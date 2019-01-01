В Киеве на выходных будет ограничено движение на Северном мосту

В Киеве на выходных, 19 и 20 января 2019 года, будет ограничено движение на Северном мосту.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение будет ограничено с девяти часов утра до 20 часов вечера в связи с ремонтом перильного ограждения. Движение будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.