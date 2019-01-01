ВОЗ одобрила переход Украины на многолетнее планирование поставок вакцин

Всемирная организации здравоохранения позитивно оценила переход Украины на многолетнее планирование вакцин и поставок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

ВОЗ отметила, что новые подходы являются залогом бесперебойного снабжения безопасных и качественных вакцин на все уровни, что позволит улучшить предоставление услуг иммунизации в каждом медицинском учреждении страны. Соответствующие изменения в постановление №298, которые предусматривают трехлетнее планирование при закупках вакцин, правительство приняло в январе 2019 года.

Методика расчета потребности вакцин соответствует международным стандартам. В ее разработке участвовали ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В методике предусмотрено многолетнее планирование национальной программы иммунизации и создание 25% буферного запаса вакцин с учетом потребности как для плановых прививок, так и для усиленной иммунизации.