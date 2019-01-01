ВР не смогла отменить закон о переходе религиозных общин

Верховная Рада разблокировала подписание закона о порядке изменения подчиненности религиозных общин, сообщает 112 Украина.

Парламент рассмотрел четыре проекта постановления об отмене решения ВРУ.

Проект постановления № 4128-д-П авторства представителей «Оппозиционного блока» Вадима Новинского и Александра Долженкова набрал 33 голоса за и 52 - против.

Проект № 4128-д-П1 подали нардепы от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко, Михаил Папиев, Юрий Павленко и Николай Скорик. За него проголосовали 26 депутатов, против - 54 народных депутата.

Авторы проекта постановления № 4128-д-П2 - представители «Оппоблока» Дмитрий Колесников и Дмитрий Шенцев, народный депутат от группы «Видродження» Андрей Шипко. Документ набрал 27 голоса за и 54 - против.

Проект постановления № 4128-д-П3 подал нардеп от «Оппоблока» Дмитрий Шпенов. За него проголосовали 24 депутата ВРУ, против - 50.