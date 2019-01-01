Украина впервые проведет реконструкцию своей антарктической станции

Украина впервые проведет масштабную реконструкцию исследовательской станции в Антарктиде «Академик Вернадский». Об этом на брифинге сказал и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, сообщает Укринформ.

«Впервые за 22 года, на протяжении которых станция принадлежит государству Украина, вложены достаточно серьезные средства в ее модернизацию и реконструкцию. Система энергообеспечения, система отопления, опреснения воды, еще ряд вещей мы заменяем впервые еще с британских времен. К счастью, британцы нам дали станцию в таком хорошем состоянии, что она почти четверть века протянула без ремонта и модернизации... В бюджете 2018 года впервые за 22 года были выделены 15 млн грн на капитальную реконструкцию станции, а под конец года совместными усилиями МОН и Минфина были добавлены еще всего 27 млн грн, из них 19,6 млн грн именно на модернизацию станции», - отметил Дикий.

Так, впервые с 1980 года будет обновлена вся энергетическая система станции, для чего закуплены новые дизельные двигатели Volvo penta D&F-T/UCM274, впервые с 1970-х годов будет произведена замена крыши на всех помещениях станции, ремонт топливного бака, заменены опреснитель воды, впервые с 1986 года будет построен топливный трубопровод, осуществлено переоборудование медицинского кабинета (закуплены кардиограф, аппарат УЗИ, биохимический анализатор, анализатор крови, оборудование для телемедицины) и переоборудование биологической лаборатории. Также на станции будет заменена вся система отопления.

Глава НАНЦ подчеркнул, что ремонтные работы будут продолжаться 2 сезона, 20 января ремонтная бригада уже отправляется в Антарктиду, из одного из портов Чили на станцию будет доставлено закупленное оборудование.

Он добавил, что это действительно революционные изменения, поскольку для финансирования первых экспедиций в Антарктиду ученым, несмотря на государственное финансирование, приходилось искать и спонсорскую помощь.

В то же время, даже после выделения финансирования, по словам Дикого, украинская антарктическая программа втрое дешевле исследовательской программы в Антарктиде Турции, которая не имеет там собственной станции, и в 140 раз - исследований в Антарктиде Франции.