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С начала года в Украине от кори умерли четыре человека

Вчера, 17:47 citynews.net.ua | Напечатать

С начала года в Украине от кори умерли четыре человека, в том числе восьмимесячный ребенок.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"В Украине продолжается масштабная вспышка кори за все время независимости. Наше государство также лидирует по заболеваемости корью в Европе. Уже в этом году у нас четыре летальных случая после этой болезни, среди умерших - восьмимесячный младенец. Ребенок еще не получил первой дозы вакцины. Ее подвергли опасности безответственные взрослые, которые не имели прививок и стали источником распространения инфекции", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что прививки стимулируют работу иммунной системы человека, а вакцинация против кори поможет организму выработать антитела к этому заболеванию и усилить общий иммунитет.

"Ни сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, ни любые другие факторы, кроме четко указанных противопоказаний к этой прививки, не является причиной отказываться от применения вакцины КПК", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас в Украине около 390 тыс. детей до 18 лет не имеют необходимого количества прививок КПК. По статистике Минздрава, с 2017 года на 5 тыс. больных происходит один летальный исход.

"С таким количеством невакцинированных детей в Украине рискуем дождаться еще 80 смертей от кори! Каждый такой ребенок является главной мишенью заболевания, и каждый день его жизни без прививки только повышает риск заболеть. Призывы не вакцинироваться сейчас, якобы из-за сезона гриппа и ОРВИ, вообще, по каким-то другим причинам, подвергают украинцев смертельной опасности! Центр общественного здоровья МОЗ призывает не манипулировать темой вакцинации и не выводить ее в политическую плоскость!", - говорится в сообщении.


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