СБУ проводит обыски в облсовете Волыни

В помещении «КП «Волиньприродресурс» Волынского областного совета находятся сотрудники Службы безопасности Украины из столицы.

Об этом рассказал волынским журналистам старший следователь следственного управления СБУ Павел Чурсин. Никакой информации о причинах своего визита он не сообщил, ссылаясь на тайну досудебного расследования, сообщает пресс-служба облсовета.

Напомним, вчера вечером управляющий делами исполнительного аппарата областного совета Дмитрий Дубняк сделал заявление в соцсетях, в котором предупредил, что располагает информацией об указаниях Президента Украины Петра Порошенко провести обыски на коммунальных предприятиях областного совета. Следователь Чурсин в комментарии для журналистов сказал, что ему ничего неизвестно о таких указаниях