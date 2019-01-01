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В Краматорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на мужчину

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на мужчину в Краматорске, - сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Преступление было совершено 11 января. Сообщники действовали по наводке. За жертвой следили, изучая распорядок дня. Около 9 утра злоумышленники в масках ворвались в чужую квартиру с предметом, похожим на пистолет, и ножом.

Угрожая убийством, налетчики забрали у 37-летнего владельца квартиры 7500 гривен, золотые изделия, мобильный телефон и ноутбук.

Понимая, что в процессе подготовки преступления нападавшие не раз были в этом районе, полицейские в поисках свидетелей осуществили поквартирный обход всего квартала. Всего было опрошено более 600 жителей.

В результате следственно-оперативных действий лица, причастные к разбою, были установлены. Оперативники Краматорского отдела полиции выяснили, что в целях конспирации злоумышленники "кочуют" по съемным квартирам, не задерживаясь нигде больше, чем на одну ночь.

Вчера, 16 января, оба были одновременно задержаны в своих домах. У подозреваемых изъяты ноутбук и телефон. Вещи будут возвращены законному владельцу. Остальное задержанные использовали для приобретения наркотиков.

Оба - ранее судимые за аналогичные преступления, 28 лет. Один - житель Краматорска, который в прошлом году освободился из мест лишения свободы. Кроме того, он находился в розыске за совершение грабежа. Его соучастник приехал в Краматорск с оккупированной территории.

Подозреваемые пояснили, что использовали для налета игрушечный пистолет, который вместе с масками и перчатками выбросили в местном парке. Проводятся мероприятия по их изъятию.

Задержанным инкриминируется ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Они проверяются на причастность к другим подобным преступлениям на территории Донецкой области.


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