На таможне в «Борисполе» задержали полторы тысячи щеглов

Сотрудники Киевской таможни Государственной фискальной службы в сотрудничестве с сотрудниками СБУ зафиксировали попытку вывоза за пределы таможенной территории Украины авиатранспортом живых птиц по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В одно из подразделений таможенного поста «Аэропорт «Борисполь» обратился для размещения груза «живые птицы - щеголи» на склад временного хранения и для дальнейшего его таможенного оформления гражданин Ливана. Таможенному контролю иностранец, в частности, подал справку на бланке одного из общественных объединений, которое занимается охраной птиц и мелких домашних животных, согласно которой общая стоимость птиц составляет – 80 тыс. грн.

Таможенники решили тщательно проверить сопроводительные документы на груз и не ошиблись. Согласно ответу указанного общественного объединения, оно не является организацией, которая выращивает, разводит, продает каких-либо птиц. Уставом деятельности объединения предусмотрена исключительно регистрация птиц, которые были выведены в неволе членами организации (заводчиками или питомниками) по их заявлениям. Кроме того, в ответе говорилось, что указанный гражданин Ливана действительно является членом данного объединения. Вместе с тем отмечалось, что процедура получения разрешения на вывоз живых птиц за пределы таможенной территории Украины уставом объединения не предусмотрена.

Каких-либо дополнительных документов на закупку живых декоративных птиц иностранец не предоставил.

Учитывая это, гражданин Ливана совершил действия, направленные на перемещение товара «птицы живые - щегол» в количестве 1600 шт. через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления органа доходов и сборов как основания для перемещения товаров поддельных документов, а именно Справки на бланке предприятия общественной организации.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Птиц изъяты до вынесения судом решения по делу.

Их передали в одно из профильных областных учреждений на ответственное хранение (в конноспортивный комплекс «Магнат»).

Согласно ч. 1 ст. 53 Закона Украины «О животном мире» ввоз в Украину и вывоз за ее пределы объектов животного мира, кроме генетически модифицированных, осуществляются по правилам, установленным законодательством Украины, в том числе международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

В соответствии с Законом Украины от 29.10.1996 Украина присоединилась к Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.