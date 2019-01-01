Киевские школы начинают закрывать на карантин

По состоянию на 16 января в Киеве приостановили образовательный процесс из-за карантина в 13 учреждениях общего среднего образования, сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы.

Так, в Голосеевском районе отменены уроки в школе №132 (1 класс); Дарницком районе - Скандинавская гимназия (1 класс); Оболонском - №9 (40 классов), №168 (30 классов), №143 (35 классов), №20 (33 класса), №299 (11 классов); Печерском - Предславинская гимназия №56 (12 классов); Святошинском – №235 (5 классов), «Созвездие» (1 класс), «ЭКО» №198 (1 класс); Соломенском - №164 (8 классов), №121 (10 классов).

Всего на карантин закрыты 188 классов.

Сегодня в учреждениях общего среднего образования города Киева отсутствуют 40713 (14%) учащихся по разным причинам.

Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается.