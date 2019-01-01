Адвокат Николай Полозов подал жалобу на поставновление суда РФ о продлении срока содержания под стражей капитана 2 ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко, которого Россия незаконно задержала в Керченском проливе.

Об этом сообщает адвокат Гриценко в Фейсбук.

"Помимо жалобы подано ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания. По словам сотрудника суда, протокол будет готов не ранее понедельника", - написал он.