Владимир Гройсман требует урезать зарплату руководству “Нафтогаза”

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует обращение Кабмина к Наблюдательному совету НАК “Нафтогаз Украины”, чтобы пересмотреть зарплаты правления компании. Об этом пишет Экономическая правда.

Так, на заседании Кабмина 16 января Гройсман напомнил, что 22 марта 2019 года истекает нынешний контракт с правлением НАК, который действовал предыдущие пять лет. По мнению премьера, в документе прописаны неприемлемые условия.

“Речь идет об условиях оплаты труда и различных вознаграждениях, которые получает правление “Нафтогаза”. Я за то, чтобы зарплаты и вознаграждения для государственных компаний и их менеджмента были рыночные. Но я против того, чтобы в такое сложное время эти оплаты были не просто большими, а заоблачно большими”, — заявил Владимир Гройсан.

Также премьер сообщил, что сейчас правительство имеет юридическую возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях заключения нового контракта.

“Во-первых, должна быть рыночная зарплата, но не заоблачная, а вознаграждения, которые будут в этом контракте, должны полностью зависеть от успехов работы компании. Если выполнен план по увеличению добычи газа, тогда зарплата и бонусы могут быть несколько выше”, — сказал глава правительства.