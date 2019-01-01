Во Львове из ружья подстрелили мужчину

Вчера, 15 января, во Львове на улице Мазепы мужчина выстрелил из ружья в ногу другому, сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

В 21:45 на оперативную линию «102» поступило сообщение от жителя улицы Мазепы о том, что он слышал выстрел и видит мужчину, который лежит на снегу.

Через несколько минут на место прибыла группа реагирования полиции охраны. Наряд обнаружил мужчину с ружьем и потерпевшего. Стрелка задержали, кроме того у него был обнаружен пистолет.

На место происшествия были вызваны медики и следственно-оперативная группа. 47-летнего пострадавшего львовянина с ранением ноги госпитализировали.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Выясняются обстоятельства инцидента.